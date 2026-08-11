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Dhanbad News: भूली की समस्याओं का होगा समाधान : मेयर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: भूली। भूली की जनता जिस वक्त भी मुझे याद करेगी उस वक्त हाजिर हो जाऊंगा। उक्त बातें धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने सोमवार को भूली बुधनी हटिया स्थित जनता श

Dhanbad News: भूली की समस्याओं का होगा समाधान : मेयर

Dhanbad News: भूली। भूली की जनता जिस वक्त भी मुझे याद करेगी उस वक्त हाजिर हो जाऊंगा। उक्त बातें धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने सोमवार को भूली बुधनी हटिया स्थित जनता श्रमिक संघ के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भूली में पेयजल, नाली, सड़क, गंदगी समेत जो भी समस्या है उसे दूर किया जाएगा। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद रेमा सिंह, पूर्व पार्षद अशोक यादव ने संजीव सिंह का स्वागत किया। वहीं अपने-अपने वार्ड की समस्या से उन्हें अवगत कराकर समाधान की मांग की। कार्यक्रम के दौरान शक्ति मार्केट की जनता ने मेयर को नाले के अतिक्रमण के कारण आसपास के घरों में हो रहे जल जमाव की समस्या से अवगत कराया।

मौके पर बृजेश कुमार, मनोज सिंह, पंकज सिंह, सुनील पासवान, चंदन यादव, संतोष सिंह, संजय सिंह, सुरेश भुईयां, राजू सिंह, अरुण मंडल, रवि सिंह, रणविजय सिंह, मिथलेश सिंह, अभिमन्यु कुमार, विकास यादव आदि मौजूद थे।

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