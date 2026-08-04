Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: सिलेंडर हादसे के बाद स्कूल में आग से बचाव की ट्रेनिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: मुकुंदा नया प्राथमिक विद्यालय हरिबोल थान में शुक्रवार को एमडीएम बनाने के समय गैस सिलेंडर में आग लग गई थी। इस घटना के बाद विद्यालय में सुरक्षा जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि और गैस अधिकारियों ने ग्रामीणों को सुरक्षित उपाय बताएं।

Dhanbad News: सिलेंडर हादसे के बाद स्कूल में आग से बचाव की ट्रेनिंग

Dhanbad News: मुकुंदा नया प्राथमिक विद्यालय हरिबोल थान में बच्चों का एमडीएम बनाने के दौरान शुक्रवार को गैस सिलेंडर में आग लग गई थी। उक्त हादसे को देखते हुए सोमवार को विद्यालय में सुरक्षा जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें मुकुंदा पंचायत समिति सदस्य सह विधायक प्रतिनिधि हीरालाल मोदक और शारदा इंडेन गैस के अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान शारदा एलपीजी वितरक के कुशल ट्रेनर सौरभ सरकार ने ग्रामीणों और शिक्षकों को गैस चूल्हा जलाने, रेगुलेटर लगाने तथा आग लगने पर बचाव के सुरक्षित उपाय बताए। मौके पर विवेक अग्रवाल, अब्दुल हक, मिंटू साव, शिक्षक गिरीधारी महतो, वार्ड सदस्य सुधन महतो, सीताराम गोराई और धीरू महतो आदि उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।