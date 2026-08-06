Dhanbad News: शांति भवन के बिजली बोर्ड में लगी आग, हादसा टला
Dhanbad News: धनबाद के बैंक मोड़ स्थित शांति भवन में बुधवार को बिजली मीटर में आग लग गई। घटना के बाद लोग तुरंत बाहर निकल आए। दमकल विभाग ने आग बुझाकर बड़ा हादसा टाला। जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। राहत की बात यह है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। बैंक मोड़ स्थित शांति भवन में बुधवार की सुबह बिजली मीटर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही मीटर से धुंआ और चिंगारियां निकलने लगीं, जिससे पूरी बिल्डिंग में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। काले धुएं का गुबार देखकर फ्लैटों में रहने वाले लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत नीचे उतर आए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग की कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। बताया गया कि बिजली बोर्ड के बगल में मौजूद जेनरेटर रूम तक आग नहीं पहुंच पाई।
अगर आग वहां पहुंचती तो अनहोनी हो सकती थी। स्थानीय लोगों और बगल के मधुलिका इंक्लेव के लोगों ने भी अपने परिसर से फायर सेफ्टी उपकरण लाकर आग बुझाने में सहयोग किया। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। घटना के कारण कुछ समय के लिए इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित रही। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना ने शांति भवन की बिल्डिंग में अग्निशमन यंत्र और सुरक्षा के इंतजाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।