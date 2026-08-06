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Dhanbad News: शांति भवन के बिजली बोर्ड में लगी आग, हादसा टला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के बैंक मोड़ स्थित शांति भवन में बुधवार को बिजली मीटर में आग लग गई। घटना के बाद लोग तुरंत बाहर निकल आए। दमकल विभाग ने आग बुझाकर बड़ा हादसा टाला। जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। राहत की बात यह है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

Dhanbad News: शांति भवन के बिजली बोर्ड में लगी आग, हादसा टला

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। बैंक मोड़ स्थित शांति भवन में बुधवार की सुबह बिजली मीटर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही मीटर से धुंआ और चिंगारियां निकलने लगीं, जिससे पूरी बिल्डिंग में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। काले धुएं का गुबार देखकर फ्लैटों में रहने वाले लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत नीचे उतर आए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग की कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। बताया गया कि बिजली बोर्ड के बगल में मौजूद जेनरेटर रूम तक आग नहीं पहुंच पाई।

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अगर आग वहां पहुंचती तो अनहोनी हो सकती थी। स्थानीय लोगों और बगल के मधुलिका इंक्लेव के लोगों ने भी अपने परिसर से फायर सेफ्टी उपकरण लाकर आग बुझाने में सहयोग किया। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। घटना के कारण कुछ समय के लिए इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित रही। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना ने शांति भवन की बिल्डिंग में अग्निशमन यंत्र और सुरक्षा के इंतजाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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