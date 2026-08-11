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Dhanbad News: पैसेंजर बैठाने को लेकर टोटो चालकों में मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में मेमको मोड़-बीबीएमकेयू रोड पर टोटो चालकों के बीच पैसेंजर बैठाने को लेकर विवाद के कारण मारपीट हुई। बगुला निवासी टोटो चालक विष्णु गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी एक हाथ में फ्रैक्चर है और सिर में गहरी चोट आई है।

Dhanbad News: पैसेंजर बैठाने को लेकर टोटो चालकों में मारपीट

Dhanbad News: धनबाद। मेमको मोड़-बीबीएमकेयू रोड पर सोमवार को पैसेंजर बैठाने को लेकर टोटो चालकों में मारपीट हो गई। इसमें बगुला निवासी टोटो चालक विष्णु गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका एक हाथ में फ्रैक्चर है, जबकि सिर में गहरी चोट लगी है। उसे इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार पैसेंजर बैठाने को लेकर उसका कुछ युवकों से विवाद हुआ था। आरोप है कि भेलाटांड़ खटाल के युवकों ने उससे मारपीट की। घटना में हाथ टूटने के बाद वह इलाज कराने अस्पताल गया। इलाज के बाद घर लौटने के दौरान रेगुनीभीठा मोड़ के पास 10-12 युवकों ने उसे दोबारा घेरकर मारपीट की।

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इस हमले में उसके सिर में गंभीर चोट लगी। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है।

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