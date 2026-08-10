Dhanbad News: महुदा में पिकअप वैन के धक्के से एक महिला की मौत, एक घायल

Dhanbad News: धनबाद-बोकारो मार्ग पर महुदा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल भेजा और पिकअप वैन को महुदा पुलिस को सौंपा। पूर्व मंत्री ने मृतका के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी।

Dhanbad News: महुदा, प्रतिनिधि। धनबाद-बोकारो मार्ग पर महुदा थाना क्षेत्र के लालबंगला के समीप रविवार प्रातः लगभग 6 बजे एक तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में एक मारुति ओमनी और टोटो वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल महिला को अस्पताल भेजवाया तथा पिकअप वैन को चालक समेत पकड़कर महुदा पुलिस के हवाले कर दिया।

घटना का विवरण बताया जाता है कि एक पिकअप वैन में दर्जनों श्रद्धालु बाबाधाम से लौटकर लोहरदगा जा रहे थे। लालबंगला के समीप सड़क किनारे दो महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। इसी दौरान धनबाद की ओर से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप वैन अनियंत्रित हो गई और पहले एक मारुति वेन तथा टोटो को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद सड़क किनारे खड़ी दोनों महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रोहुप अंसारी की पत्नी हाजरा खातून (67) की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं गोपाल महतो की पत्नी फुनगी देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुर्घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घायल महिला को तत्काल अस्पताल भेजा।

पुलिस कार्रवाई सूचना मिलते ही महुदा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर थाना ले आई। पुलिस ने पिकअप वैन और चालक को हिरासत में ले लिया। शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका के परिवार में पति एवं चार पुत्र व दो पुत्री है। सभी पुत्र पुत्रियों का विवाह हो चुका है। घटना के समय पति रोहुप अंसारी अपनी पुत्री से मिलने कोलकात्ता गया हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो मृतका के घर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया।