Dhanbad News: ईएंडएम विभाग के अभियंता को दी गई विदाई
Dhanbad News: एबीजी कोलियरी में शनिवार को वरिष्ठ अभियंता बीपी सिंह के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। परियोजना पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीपी सिंह की लंबी और उत्कृष्ट सेवाओं की सराहना की।
Dhanbad News: एबीजी कोलियरी, गोविंदपुर क्षेत्र के विद्युत एवं यांत्रिक (ईएंडएम) विभाग के वरिष्ठ अभियंता बीपी सिंह के सेवानिवृत्त होने पर शनिवार को ब्लॉक-4 हाजरी घर के समीप समारोह आयोजित कर उन्हें विदाई दी गई। अध्यक्षता परियोजना पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह व संचालन गजेंद्र कुमार ने किया। मौके पर अधिकारियों व कर्मचारियों ने लंबे, निष्ठापूर्ण व उत्कृष्ट सेवाकाल की सराहना की। कार्यक्रम में भोला भंडारी (प्रबंधक), योगेश साहब, रंजन साहब, राहुल साहब, बिपुल साहब, सादाब साहब, बिधानचंद्र सिंह, सिकंदर साहब, घोष साहब, रामाशीष साहब, मुरारी तांती, अनुज प्रसाद, राजू यादव, ओमप्रकाश, रंजय कुमार, ब्यास हजारी, राजू रवानी, पंकज हजारी, सोमार उरांव आदि मौजूद थे।
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