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Dhanbad News: रामकनाली कोलियरी में रिटायर कर्मियों को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: कतरास में रामकनाली कोलियरी के योग भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मैकेनिकल फोरमैन सरोज उपाध्याय और इलेक्ट्रिकल फोरमैन तारकेश्वर पांडेय को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। समारोह में कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

Dhanbad News: रामकनाली कोलियरी में रिटायर कर्मियों को दी गई विदाई

Dhanbad News: कतरास। रामकनाली कोलियरी स्थित योग भवन में गुरुवार को आयोजित समारोह में लंबे समय तक सेवा देने वाले मैकेनिकल फोरमैन सरोज उपाध्याय व इलेक्ट्रिकल फोरमैन तारकेश्वर पांडेय को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। मौके पर विमलेश चौबे, संतोष मिश्रा, विनोद सिंह, राजेंद्र प्रसाद राजा, राजेश कुमार सिंह, राघवेंद्र पांडेय, केडी प्रसाद, बीसी बनर्जी आदि थे।

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