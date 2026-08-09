Dhanbad News: अभया सुंदरी मवि की हेडमास्टर रूमा दत्ता को विदाई
Dhanbad News: धनबाद के अभया सुंदरी मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापिका रूमा दत्ता के सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सोमनाथ चौधरी ने उनके शैक्षिक योगदान की सराहना की और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। समारोह में शिक्षिकाओं ने भी रूमा दत्ता को स्मृति चिह्न और सम्मान-पत्र भेंट कर सम्मानित किया।
Dhanbad News: धनबाद। अभया सुंदरी मध्य विद्यालय धनबाद में शनिवार को प्रधानाध्यापिका रूमा दत्ता के सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। मुख्य अतिथि सह विद्यालय सचिव अधिवक्ता सोमनाथ चौधरी ने उनके शैक्षिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि रूमा दत्ता ने विद्यालय के विकास और छात्राओं के सर्वांगीण उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने स्वस्थ, सुखद और सक्रिय जीवन की कामना की। संयुक्त सचिव सम्राट चौधरी ने उनके कार्यकाल की उपलब्धियों की प्रशंसा की। रूमा दत्ता को स्मृति चिह्न एवं सम्मान-पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रभारी हेडमास्टर शीला कुमारी समेत अन्य शिक्षिकाएं मौजूद थीं।
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