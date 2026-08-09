Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: अभया सुंदरी मवि की हेडमास्टर रूमा दत्ता को विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: धनबाद के अभया सुंदरी मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापिका रूमा दत्ता के सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सोमनाथ चौधरी ने उनके शैक्षिक योगदान की सराहना की और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। समारोह में शिक्षिकाओं ने भी रूमा दत्ता को स्मृति चिह्न और सम्मान-पत्र भेंट कर सम्मानित किया।

Dhanbad News: अभया सुंदरी मवि की हेडमास्टर रूमा दत्ता को विदाई

Dhanbad News: धनबाद। अभया सुंदरी मध्य विद्यालय धनबाद में शनिवार को प्रधानाध्यापिका रूमा दत्ता के सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। मुख्य अतिथि सह विद्यालय सचिव अधिवक्ता सोमनाथ चौधरी ने उनके शैक्षिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि रूमा दत्ता ने विद्यालय के विकास और छात्राओं के सर्वांगीण उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने स्वस्थ, सुखद और सक्रिय जीवन की कामना की। संयुक्त सचिव सम्राट चौधरी ने उनके कार्यकाल की उपलब्धियों की प्रशंसा की। रूमा दत्ता को स्मृति चिह्न एवं सम्मान-पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रभारी हेडमास्टर शीला कुमारी समेत अन्य शिक्षिकाएं मौजूद थीं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।