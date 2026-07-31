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Dhanbad News: जामाडोबा में डीएलएड प्रशिक्षुओं को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झरिया के प्राथमिक विद्यालय हिन्दी 6/7 जामाडोबा में डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। 63 दिन के अभ्यास पाठ के समापन अवसर पर, मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षुओं की सराहना की। प्रधानाध्यापक ने सभी प्रशिक्षुओं को उनके योगदान के लिए प्रमाण पत्र और उपहार दिए।

Dhanbad News: जामाडोबा में डीएलएड प्रशिक्षुओं को दी गई विदाई

Dhanbad News: प्राथमिक विद्यालय हिन्दी 6/7 जामाडोबा, झरिया में गुरुवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं को समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। 63 दिवसीय अभ्यास पाठ के समापन के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन करने वाले प्रशिक्षुओं में सनातन हांसदा, शैलेश कुमार महतो, सुनयना कुमारी और रिंकू श्रीवास्तव मौजूद थे। मुख्य अतिथि के रूप में झरिया प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सुजीत महतो और डीएलएड प्रशिक्षुओं की सुपरवाइजर डॉक्टर रंजू कुमारी ने प्रशिक्षुओं के बेहतर शिक्षण कार्य की सराहना की। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रतन कुमार पांडेय ने सभी प्रशिक्षुओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। मौके पर प्रखंड साधन सेवी अजय पाल, संकुल साधन सेवी मधुकर प्रसाद, प्रकीना कुमार झा, मनोज कुमार चौधरी, जितेन्द्र कुमार वर्णवाल, शिक्षिका सुलक्षणा कुमारी, अंगद कुमार पांडेय आदि मौजूद थे।

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