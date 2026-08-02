Dhanbad News: जियलगोरा को-ऑपरेटिव के निवर्तमान अध्यक्ष को दी गई विदाई
Dhanbad News: बीसीसीएल जियलगोरा के निवर्तमान अध्यक्ष अमरजीत यादव के सेवानिवृत्त होने पर शनिवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि अभिषेक सिंह सहित कई प्रतिनिधियों ने अमरजीत यादव की सेवाओं की सराहना की। इस अवसर पर कई सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति भी उपस्थित थे।
Dhanbad News: जोड़ापोखर। बीसीसीएल जियलगोरा को-ऑपरेटिव के निवर्तमान अध्यक्ष सह बीसीसीएल बरारी के कर्मी अमरजीत यादव के सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में शनिवार को जियलगोरा सामुदायिक भवन में विदाई समारोह हुआ। मौके पर जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के महामंत्री अभिषेक सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह में बीसीसीएल कर्मचारियों, यूनियन प्रतिनिधियों और शुभचिंतकों ने अमरजीत यादव के सराहनीय सेवाकाल की सराहना की। मौके पर पार्षद मो. अलीम, जियलगोरा को-ऑपरेटिव सचिव धर्मेंद्र सिंह, मृणाल कांत सिंह, उमा शंकर शाही और अनामिका कुमारी आदि उपस्थित थे।
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