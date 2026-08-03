Dhanbad News: मृत महिला लोडर के परिजनों को मिला मुआवजा
Dhanbad News: गोंदूडीह ओसीपी में हाईवा की चपेट में आकर जान गंवाने वाली महिला कोयला लोडर कौशल्या देवी के आश्रितों को ट्रांसपोर्ट कंपनी मुंडेन की ओर से 3.05 लाख रुपए
Dhanbad News: गोंदूडीह ओसीपी में हाईवा की चपेट में आकर जान गंवाने वाली महिला कोयला लोडर कौशल्या देवी के आश्रितों को ट्रांसपोर्ट कंपनी मुंडेन की ओर से 3.05 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। मृतका के पुत्र गोलू कुमार तथा पुत्रियों कारी कुमारी और सरस्वती कुमारी को 55 हजार रुपये नकद व ढाई लाख रुपये का चेक सौंपा गया। गौरतलब है कि शनिवार को गोंदूडीह ओसीपी के माइनिंग मार्ग पर एमपीएल के लिए कोयला लेकर जा रहे एक हाईवा की चपेट में आने से कौशल्या देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद मुआवजा को लेकर कोलियरी में असंगठित मजदूरों, धकोकसंघ तथा ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई।
सहमति बनने के बाद मृतका के आश्रितों को मुआवजा राशि प्रदान की गई। इस दौरान कृष्ण कन्हैया, अधीन भुइयां, संजीत कुमार, ब्रह्मदेव यादव, जोगेंद्र यादव, वासुदेव यादव आदि मौजूद थे।
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