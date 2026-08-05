Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: बीपीएल दाखिले की फर्जी सूची वायरल

By Amit Watts
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: जिले के 83 मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में सत्र 2026-27 में 1552 बीपीएल सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया में माता-पिता को फर्जी बीपीएल सूची के कारण चिंता का सामना करना पड़ा। अभिभावकों को बताया गया है कि आधिकारिक चयन सूची जल्द ही जारी की जाएगी।

Dhanbad News: बीपीएल दाखिले की फर्जी सूची वायरल

Dhanbad News: जिले के 83 मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में सत्र 2026-27 में 1552 बीपीएल सीटों पर नामांकन के लिए आवेदक 18 सौ बच्चों/ अभिभावकों को अभी इंतजार करना होगा। मंगलवार को अभिभावकों के बीच एक फर्जी बीपीएल नामांकन सूची वायरल हो गई। उसमें आरटीई एप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन 2026-27 लिखा हुआ है। सूची में 563 बच्चों के संबंध में जानकारी है। प्रथमदृष्टया यह लिस्ट फर्जी प्रतीत होती है। लिस्ट को सही ढंग से देखने पर यह पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन स्टेट्स के संबंध में ही यह सूची है। इस कारण अभिभावक ही पूरी तरह से उसपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कई अभिभावकों ने कार्यालय का चक्कर लगाया। वहां पता चला कि अभी कोई सूची जारी नहीं हुई है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टेट्स लिस्ट में जिन बच्चों का नाम नहीं है, उन अभिभावकों ने राहत की सांस ली।

बीपीएल नामांकन की स्क्रूटनी

दूसरी ओर बीपीएल नामांकन के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी में कई खुलासे हो रहे हैं। कई अभिभावकों को प्रशासन से 95 हजार रुपए का आय प्रमाणपत्र जारी किया गया है। इनमें से कई ने उसमें फर्जीवाड़ा का उसे 71 हजार रुपए का बनाकर आवेदन के साथ जमा कर दिया है। ऑनलाइन जांच के बाद 100 सौ से अधिक ऐसे आवेदनों को रद्द दिया जाएगा। स्क्रूटनी पूरी होने पर ऐसे आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है।

चयन सूची जारी होने में अभी समय लगेगा : डीएसई

डीएसई शालिनी डुंगडुंग ने बताया कि अभी तक विभाग की ओर से बीपीएल चयन सूची जारी नहीं की गई है। चयन सूची की स्क्रूटनी की जा रही है। फर्जी लिस्ट वायरल होने के संबंध में कहा कि मुझे भी सूचना मिली है। फर्जी सूची पर अभिभावक विश्वास नहीं करें। जल्द ही आरटीई सेल की ओर से अधिकृत रूप से चयन सूची जारी की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बीपीएल नामांकन के लिए कितनी सीटें हैं?
सत्र 2026-27 में बीपीएल नामांकन के लिए 1552 सीटें हैं।
Amit Watts

लेखक के बारे में

Amit Watts

शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।


शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।


विशेषज्ञता
- नई शिक्षा नीति कैसे बदल रही है
- प्रतियोगिता परीक्षाओं के अपडेट
- छात्रों के लिए तनावमुक्त तैयारी
- बोर्ड परीक्षाओं जैक, सीबीएसई, आईसीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया व रिजल्ट का विश्लेषण
- कौशल विकास आधारित शिक्षा

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।