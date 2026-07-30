Dhanbad News: लिटिल एंजेल में बच्चों के बीच पौधों का वितरण
Dhanbad News: भूली : आजाद नगर स्थित लिटिल एंजेल मोंटेसरी में एक पेंड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के बीच पौधे का बितरण किय
Dhanbad News: भूली : आजाद नगर स्थित लिटिल एंजेल मोंटेसरी में एक पेंड़ मां के नाम कार्यक्रम हुआ। इसमें स्कूल के बच्चों के बीच पौधे बांटे गए। स्कूल के निदेशक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बच्चों को पौधे दिए गए हैं। बच्चे उस पौधे को अपने घरों में अपनी मां के साथ मिलकर लगाएंगे और बड़े होने तक उसकी देखभाल करेंगे। मौके पर मुस्तफा खान, अजय ठाकुर, मुकुल चौहान, स्वेता सिन्हा, मुस्कान कुमारी, रिसालत नाज, इंदु कुमारी, रूबी, सुनील, ज्योति, सोनी, जोया बोस, सारदा देवी, गीता देवी, आलिया, पल्लवी, अनिकेत, इशिका, कनक, समर, हिबा, अरमान आदि उपस्थित थे।
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