Dhanbad News: डिगवाडीह सब स्टेशन में घुसकर मारपीट मामले में पुलिस से शिकायत, कर्मियों में रोष
Dhanbad News: जोड़ापोखर में डिगवाडीह सब-स्टेशन में नौ अगस्त की रात कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अभियंता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है और उन्हें बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का डर है। उपभोक्ता मंच ने संवाद बनाए रखने की अपील की है।
Dhanbad News: जोड़ापोखर, प्रतिनिधि। डिगवाडीह सब-स्टेशन में नौ अगस्त की रात घुसकर कर्मियों के साथ मारपीट मामले में अभियंता ने घटना की लिखित शिकायत जोड़ापोखर पुलिस से की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वही घटना के बाद कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी हो सकती है। लेकिन इसका समाधान बातचीत और विभागीय स्तर पर होना चाहिए। कर्मियों के साथ मारपीट किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। पानी-बिजली उपभोक्ता मंच शुभाशीष राय घटना की निंदा की है कहा कि सभी उपभोक्ताओं से विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सहयोग और संवाद बनाए रखने की अपील की।
बताते चले कि सब-स्टेशन में फॉल्ट हुआ था। जिसके कारण क्षेत्र में अंधेरा पसरा हुआ था। कुछ युवक सब स्टेशन जानकारी लेने पहुंचे थे। जबाब संतोषजन नहीं मिलने पर कुछ युवकों ने सब स्टेशन में घुसकर कार्यरत बिजली कर्मियों के साथ मारपीट कर दी थी।
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