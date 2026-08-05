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Dhanbad News: धनबाद और चास में फिर ठप हो सकती है बिजली बिलिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद एरिया बोर्ड के अधीन धनबाद और चास सर्किल में ऊर्जा मित्रों को छह महीने से कमीशन का भुगतान नहीं मिलने से हड़ताल की योजना बना रहे हैं। ऊर्जा मित्रों का कहना है कि उन्हें पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ बिलिंग के बावजूद कमीशन नहीं मिला है। 450 सदस्यीय संघ ने चेतावनी दी है कि यदि कमीशन नहीं मिला, तो चार लाख से अधिक लोगों को बिजली बिल नहीं मिलेगा।

Dhanbad News: धनबाद और चास में फिर ठप हो सकती है बिजली बिलिंग

Dhanbad News: धनबाद एरिया बोर्ड के अधीन धनबाद और चास सर्किल में बिजली बिलिंग फिर ठप हो सकती है। छह महीने से कमीशन भुगतान नहीं होने से ऊर्जा मित्र पूरे तरह से परेशान हैं। हड़ताल पर जाने की रणनीति बना रहे हैं। ऊर्जा मित्रों का कहना है कि कमीशन भुगतान को लेकर एजेंसी, सहायक एवं कार्यपालक अभियंता, जीएम व मुख्यालय तक को ज्ञापन सौंपा, लेकिन आजतक कोई लाभ नहीं मिला। धनबाद और चास सर्किल में करीब 450 ऊर्जा मित्र हैं। ऊर्जा मित्रों का कहना है कि छह महीने हो गए। अभी तक बिल बनाने पर कमिशन नहीं मिला जबकि एजेंसी व मुख्यालय से सख्त निर्देश था कि बिल बनाएं, समय पर कमीशन मिलेगा। इसी आदेश पर हमने पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ बिलिंग की। इसके बाद भी कमीशन का भुगतान नहीं हुआ। इससे परिवार की जीविका चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना करना पड़ रहा है। ऊर्जा मित्र संघ के संस्थापक संतोष कुशवाहा ने कहा कि इस महीने कमीशन नहीं मिला तो ऊर्जा मित्र फिर हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे चार लाख से अधिक आबादी को बिजली बिल नहीं मिलेगा। बता दें कि पिछले वर्ष 49 दिन तक ऊर्जा मित्र हड़ताल पर रहे थे। इस दौरान बिलिंग पूरी तरह से ठप रही थी。

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बकाया कमीशन की स्थिति

ऊर्जा मित्रों का मई तक के बकाये कमीशन का भुगतान एजेंसी की ओर से किया गया है। अब ऊर्जा मित्र छह महीने से बकाया कमीशन नहीं मिलने की बात कर रहे हैं। इसकी जानकारी नहीं है। कब से कब तक का बकाया है, इस बारे में पूछा जाएगा।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया

-शिवेंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ऊर्जा मित्रों को कितने समय से कमीशन का भुगतान नहीं मिला है?
ऊर्जा मित्रों को छह महीने से कमीशन का भुगतान नहीं मिला है।
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