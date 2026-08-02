Dhanbad News: पीजी कैंपस में फिर बनने लगा खटाल
Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीजी कैंपस में फिर से अतिक्रमण शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले हटाए गए खटाल में मवेशी बांधने और अस्थायी निवास बनाने की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। इससे अस्पताल परिसर की सुरक्षा और स्वच्छता पर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने पहले अतिक्रमण हटाया था।
Dhanbad News: धनबाद। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीजी कैंपस में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के कुछ ही दिनों बाद दोबारा खटाल बनने लगा है। अस्पताल की जमीन पर फिर से मवेशी बांधे जा रहे हैं और अस्थायी ठिकाना बनाकर लोग रहने लगे हैं। इससे अस्पताल परिसर की सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि पिछले दिनों अस्पताल प्रबंधन के आग्रह पर धनबाद सीओ ने पुलिस बल की मौजूदगी में अस्पताल की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए खटाल को हटाया था। कार्रवाई के दौरान वहां रह रहे लोगों ने इसका विरोध भी किया था। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर जमीन को कब्जामुक्त कराया था।
इस कार्रवाई को अभी एक माह भी पूरा नहीं हुआ है कि उसी स्थान डॉक्टर के अनुसार दोबारा खटाल बनाने की गतिविधियां शुरू हो गई हैं।
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