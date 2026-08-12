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Dhanbad News: सोहराई चित्रकला को संरक्षित कर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में सोहराई चित्रकला को संरक्षित करने और महिलाओं को हुनरमंद बनाने के लिए पहल की जा रही है। मां प्रेमा फाउंडेशन द्वारा बीसीसीएल की सीएसआर परियोजना के तहत अप्रैल से 50 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें पुरस्कार विजेता चित्रकार अनीता देवी ने अपने अनुभव साझा किए।

Dhanbad News: सोहराई चित्रकला को संरक्षित कर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश

Dhanbad News: धनबाद। आदिवासी संस्कृति की पहचान और पारंपरिक विरासत रही सोहराई चित्रकला को संरक्षित करने के साथ महिलाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की पहल धनबाद में की जा रही है। मां प्रेमा फाउंडेशन, पटना की ओर से बीसीसीएल की सीएसआर परियोजना के तहत अप्रैल से सोहराई पेंटिंग का प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। इसमें 50 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को में सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सोहराई चित्रकार अनीता देवी ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया।

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