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Dhanbad News: बिजली व्यवस्था सुधार को लेकर चैंबर ने दिए सुझाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में लगातार बिजली कटौती और जर्जर नेटवर्क की समस्याओं को लेकर व्यवसायियों और जेबीवीएनएल के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। चैंबर ने बिजली व्यवस्था सुधार के लिए 15 सूत्री मांग-पत्र सौंपा। उन्होंने आधुनिक तकनीक अपनाने और शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन की मांग की।

Dhanbad News: बिजली व्यवस्था सुधार को लेकर चैंबर ने दिए सुझाव

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती, लो-वोल्टेज, ट्रिपिंग और जर्जर विद्युत नेटवर्क की समस्याओं को लेकर बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में व्यवसायियों और जेबीवीएनएल के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। मौके पर चैंबर ने बिजली व्यवस्था में सुधार को लेकर कई अहम सुझाव दिए।

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बैठक में सुझाव

मौके पर जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक अशोक कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता सुजीत कुमार, जेई नेहाल आलम समेत विभाग के अधिकारी मौजूद थे। चैंबर के अध्यक्ष प्रमोद गोयल के नेतृत्व में महाप्रबंधक को 15 सूत्री मांग-पत्र सौंपकर बिजली व्यवस्था को आधुनिक, स्मार्ट और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की मांग की गई। चैंबर ने कहा कि ऊर्जा राजधानी और प्रमुख औद्योगिक-व्यावसायिक शहर होने के बावजूद धनबाद में बार-बार बिजली कटौती, बिना सूचना शटडाउन, लो-वोल्टेज और फॉल्ट के कारण व्यापार व आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

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मांग-पत्र में शामिल मुद्दे

मांग-पत्र में क्षेत्रवार लोडशेडिंग और शटडाउन की समय-सारिणी सार्वजनिक करने तथा एसएमएस, व्हाट्सएप और मोबाइल ऐप के माध्यम से पूर्व सूचना देने की मांग की गई। चैंबर ने सुझाव दिया कि किसी एक ट्रांसफॉर्मर में खराबी आने पर पूरे फीडर की बिजली बंद करने की बजाए केवल प्रभावित क्षेत्र तक ही शटडाउन सीमित रखा जाए। इसके लिए आरएमयू, सेक्शनलाइजर और ऑटो-रीक्लोजर जैसी आधुनिक तकनीक अपनाने, जर्जर तार और पुराने ट्रांसफार्मर के उन्नयन, नए सब-स्टेशन तथा अतिरिक्त फीडर स्थापित करने पर जोर दिया गया।

अन्य सुझाव

प्रमुख बाजारों में भूमिगत केबलिंग, हाई-प्रायोरिटी फीडर, ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग, अतिरिक्त स्पेयर ट्रांसफार्मर, नियमित मेंटेनेंस, पेड़ की छंटाई और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित हेल्पलाइन या नोडल अधिकारी नियुक्त करने की भी मांग की गई। मौके पर संरक्षक सुरेंद्र अरोड़ा, प्रभात सुरोलिया, सचिव लोकेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संदीप मुखर्जी समेत कई व्यवसायी मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किस चीज पर चर्चा की गई?
बैठक में बिजली कटौती, लो-वोल्टेज, ट्रिपिंग और जर्जर विद्युत नेटवर्क की समस्याओं पर चर्चा की गई।
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