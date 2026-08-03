Dhanbad News: हाईटेंशन तार टूटने से कई इलाकों की बिजली ठप

Dhanbad News: लोदना चेक पोस्ट के समीप शनिवार की देर रात डंपर की चपेट में आने से 11 हजार वोल्ट का हाईटेंशन तार टूटकर गिर गया। इससे जयरामपुर, लोदना, बागडिगी, पिरकुबांध, जियलगोरा और बनियाहीर क्षेत्रों की बिजली रात से ही ठप हो गई। भीषण गर्मी से परेशान ग्रामीण सुबह सुशी आउटसोर्सिंग परियोजना पहुंचे और ट्रांसपोर्टिंग का काम बंद कराकर प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने शाम तक बिजली बहाली का आश्वासन देकर काम चालू करने को कहा, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। उनका कहना था कि बिजली आने तक काम शुरू नहीं होने देंगे। प्रदर्शन में मोहन पांडेय, विकास पासवान, विनोद कुमार, राजू, संजय, विकास केसरी, सुभाष, भोलू, उदय, सुनील पासवान और धर्मवीर पासवान आदि शामिल थे।