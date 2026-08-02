Dhanbad News: धनबाद में एक महीने में 145 ट्रांसफॉर्मर जले

Dhanbad News: धनबाद जिले में एक महीने अंदर 145 ट्रांसफॉर्मरों में खराबी आई। क्वायल सहित अन्य पार्ट्स जल गए। इससे संबंधित क्षेत्र में बिजली संकट रहा। विभागीय अधिकारी का अनुसार रोज औसतन चार-पांच खराब ट्रांसफॉर्मर टीआरडब्ल्यू (वर्कशॉप) लाए जा रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी का कहना है कि बारिश और लगातार ठनका के कारण सबसे अधिक ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं। जुलाई के महीने में यह समस्या और भी बढ़ गई। बारिश और ठनका के कारण ट्रांसफार्मर में खराबी अधिक आई। वहीं खराबी आने से क्षेत्र में बिजली संकट से गहरा जा रहा है। लोगों को कई घंटे बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारी का कहना है कि विभाग के पास भी पर्याप्त संसाधन है। इस कारण लोगों को अधिक दिनों तक बिजली संकट नहीं होने दिया गया। जैसे ही खराब होकर वर्कशॉप में ट्रांसफॉर्मर पहुंच रहा था, उसी दिन उक्त संबंधित स्थान पर दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था। इसके अलावा चारों डिवीजन में दो-दो ट्रॉली ट्रांसफॉर्मर है। जरूरत के अनुसार इसका उपयोग भी किया गया。