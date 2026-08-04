Dhanbad News: बरनवाल मोदी सेवा समिति की नई कार्यकारिणी गठित
Dhanbad News: बरनवाल मोदी सेवा समिति, कतरास की नई कार्यकारिणी का चुनाव सफलतापूर्वक हुआ। पिंटू कुमार बरनवाल को अध्यक्ष, प्रमोद कुमार बरनवाल को उपाध्यक्ष, संदीप कुमार बरनवाल को सचिव और रंजीत मोदी को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। सभी सदस्यों ने पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बरनवाल को मुख्य संरक्षक नियुक्त किया।
Dhanbad News: बरनवाल मोदी सेवा समिति, कतरास की नई कार्यकारिणी का चुनाव सोमवार को हुआ। चुनाव प्रक्रिया के बाद अध्यक्ष पद पर पिंटू कुमार बरनवाल निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं प्रमोद कुमार बरनवाल उपाध्यक्ष, संदीप कुमार बरनवाल सचिव तथा रंजीत मोदी कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पिंटू कुमार बरनवाल ने सभी सदस्यों व समाज के लोगों का आभार जताया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बरनवाल को संगठन का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष पिंटू कुमार बरनवाल, उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार बरनवाल, सचिव संदीप कुमार बरनवाल, कोषाध्यक्ष रंजीत मोदी सहित कई कार्यकारिणी सदस्य व संरक्षक शामिल किए गए।
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