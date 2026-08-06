Dhanbad News: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान

Dhanbad News: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान
Dhanbad News: भारत निर्वाचन आयोग की दिशा में नए मतदाताओं के नाम को वोटर लिस्ट में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जामाडोबा के डिग्री कॉलेज में जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें एडीएम अरविंद कुमार ओझा और अन्य अधिकारियों ने नए मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाने का आग्रह किया। छात्रों ने सहयोग का संकल्प लिया।
Dhanbad News: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने, नाम सुधार व आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बुधवार को डिग्री कॉलेज जामाडोबा में विशेष जागरूकता शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अरविंद कुमार ओझा, झरिया सीओ मनोज कुमार और बीएलओ एक (भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य) राजकुमार अग्रवाल उपस्थित रहे। कॉलेज के प्राचार्य आरपी सिंह ने सभी का स्वागत किया। अधिकारियों ने कहा कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए पात्र नागरिक सूची में नाम जरूर जुड़वाएं, ताकि मतदाता सूची का सही प्रारूप तैयार हो सके।
प्राचार्य आरपी सिंह और सीओ मनोज कुमार ने युवाओं से स्वयं मतदाता बनने और दूसरों को प्रेरित करने की अपील की। राजकुमार अग्रवाल ने डिग्री कॉलेज जामाडोबा सहित झरिया के विभिन्न क्षेत्रों में भी यह जागरूकता अभियान चलाया। अंत में विद्यार्थियों ने अभियान में सहयोग का संकल्प लिया।
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