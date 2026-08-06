Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: भारत निर्वाचन आयोग की दिशा में नए मतदाताओं के नाम को वोटर लिस्ट में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जामाडोबा के डिग्री कॉलेज में जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें एडीएम अरविंद कुमार ओझा और अन्य अधिकारियों ने नए मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाने का आग्रह किया। छात्रों ने सहयोग का संकल्प लिया।

Dhanbad News: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान

Dhanbad News: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने, नाम सुधार व आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बुधवार को डिग्री कॉलेज जामाडोबा में विशेष जागरूकता शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अरविंद कुमार ओझा, झरिया सीओ मनोज कुमार और बीएलओ एक (भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य) राजकुमार अग्रवाल उपस्थित रहे। कॉलेज के प्राचार्य आरपी सिंह ने सभी का स्वागत किया। अधिकारियों ने कहा कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए पात्र नागरिक सूची में नाम जरूर जुड़वाएं, ताकि मतदाता सूची का सही प्रारूप तैयार हो सके।

ये भी पढ़ें:एसपी महिला कॉलेज में मतदाता सूची नामांकन पर विशेष कार्यक्रम

प्राचार्य आरपी सिंह और सीओ मनोज कुमार ने युवाओं से स्वयं मतदाता बनने और दूसरों को प्रेरित करने की अपील की। राजकुमार अग्रवाल ने डिग्री कॉलेज जामाडोबा सहित झरिया के विभिन्न क्षेत्रों में भी यह जागरूकता अभियान चलाया। अंत में विद्यार्थियों ने अभियान में सहयोग का संकल्प लिया।

ये भी पढ़ें:Chatra News: मॉडल कॉलेज में न्यू वोटर्स जागरुकता कार्यक्रम आयोजित
ये भी पढ़ें:सीयूजे में युवा मतदाताओं को किया गया जागरूक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Voter List Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।