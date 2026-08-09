Dhanbad News: बुजुर्ग महिला से तेलीपाड़ा में चेन झपट कर भागे बाइक सवार
Dhanbad News: धनबाद के हीरापुर सिमलीडीह में 60 वर्षीय माया देवी से बाइक सवारों ने सोने की चेन छीन ली। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना उस समय हुई जब वह मेडिकल दुकान से दवा लेकर घर लौट रही थीं और बिजली कटने के कारण अंधेरा था। पुलिस आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज देख रही है।
Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। हीरापुर सिमलीडीह तेलीपाड़ा में 60 वर्षीय महिला से सोने की चेन छीन कर बाइक सवार भाग गए। मामले में तेलीपाड़ा सिमलडीह मांझी तालाब निवासी पीड़िता माया देवी ने धनबाद थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बुजुर्ग महिला ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि वह मेडिकल दुकान से दवा लेकर अपने घर लौट रही थीं। जैसे ही वह सिमलीडीह तेलीपाड़ा शिव मंदिर देबू खटाल के पास पहुंचीं, तभी सामने से एक बाइक पर सवार दो लड़के वहां आए और उनके गले से सोने की चेन झपट ली। दोनों बाइक सवार तेलीपाड़ा की ओर तेजी से भाग निकले।
माया ने बताया कि उस समय बिजली कटी होने के कारण स्ट्रीट लाइट बंद थी। अंधेरा होने से वह बाइक का नंबर नहीं देख सकीं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
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