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Dhanbad News: सिनीडीह में बाइक की टक्कर से वृद्ध की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: मधुबन थाना क्षेत्र के सिनीडीह फोरलेन पर एक अज्ञात बाइक की टक्कर से वृद्ध दिलीप सेन की मौत हो गई। पुलिस ने उनकी पत्नी परमा सेन की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। विधायक शत्रुघ्न महतो और अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर परिवार को सहयोग का आश्वासन दिया।

Dhanbad News: सिनीडीह में बाइक की टक्कर से वृद्ध की मौत

Dhanbad News: मधुबन थाना क्षेत्र के सिनीडीह फोरलेन सड़क पर मंगलवार की देर रात अज्ञात बाइक की टक्कर से वृद्ध दिलीप सेन की मौत हो गई। इस मामले में बुधवार को मधुबन पुलिस ने दिलीप की पत्नी परमा सेन की शिकायत पर अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना की सूचना पर विधायक शत्रुघ्न महतो, अंचलाधिकारी गिरजानंद किस्कू आदि पहुंचे और सहयोग का आश्वासन दिया।

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