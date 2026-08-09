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Dhanbad News: साफ करने के बहाने से महिला ले भागा बदमाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में 88 वर्षीय राज नारायण पांडेय और उनकी पत्नी मीरा पांडेय को दो बदमाशों ने ठगी का शिकार बनाया। बदमाशों ने उन्हें केमिकल से बेहोश किया और मीरा के कंगन लेकर भाग गए। मामले की रिपोर्ट धनबाद थाने में दर्ज की गई है।

Dhanbad News: साफ करने के बहाने से महिला ले भागा बदमाश

Dhanbad News: धनबाद। हीरापुर चिरागोड़ा श्मशान रोड जागृत मंदिर के पास रहने वाले बुजुर्ग 88 वर्षीय राज नारायण पांडेय और उनकी पत्नी मीरा पांडेय को झांसे में लेकर दो बदमाश उनके सोने की कंगन लेकर चंपत हो गए। मामले की शिकायत उनके रिश्तेदार विवेक कुमार तिवारी ने धनबाद थाने में की। विवेक ने बताया कि दो लोग घर पर आए और पीतल के बर्तन को साफ करके दिखाया। इसके बाद मीरा के हाथ के कंगन को साफ करने के बहाने उतारा और लेकर भाग गए। कंगन और बर्तन को साफ करने के लिए वे लोग जिस केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे बुजुर्ग दंपती अचेत हो गए थे।

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