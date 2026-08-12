Dhanbad News: एफएलएन चैंम्पियनशिप में भाग लेंगे दूसरी से पांचवीं कक्षा तक के बच्चे
Dhanbad News: सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे दूसरी से पांचवीं तक के बच्चों के लिए एफएलएन चैंपियनशिप करायी जाएगी। इसमें हिन्दी, अंग्रेजी व गणित विषयों की परीक्षा एक
Dhanbad News: सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे दूसरी से पांचवीं तक के बच्चों के लिए एफएलएन चैंपियनशिप करायी जाएगी। इसमें हिन्दी, अंग्रेजी व गणित विषयों की परीक्षा एक साथ होगी। प्रतियोगिता का प्रारंभिक चरण ऑनलाइन माध्यम से होगा। अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है। शिक्षकों से कहा गया है कि छात्रों की तैयारी कराएं। न्यूनतम 20 से 30 मिनट का समय प्रत्येक दिन इसपर कार्य करेंगे। मंगलवार को जिलास्तर पर बीएसएस बालिका उच्च विद्यालय में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षकों के बीच किट का भी वितरण किया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है।
सभी संबंधित शिक्षकों का पंजीयन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है। लिंक व क्यूआर कोड से शिक्षकों का पंजीकरण होगा। बताते चलें कि पूर्व में पोर्टल पर 74 हजार प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों व प्रतियोगिता के लिए 9 लाख विद्यार्थी निबंधित हैं। शिक्षक रजिस्ट्रेशन के बाद 45 मिनट की ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण में शामिल होंगे। उसके बाद सर्टिफिकेशन टेस्ट लिया जाएगा।परियोजना ने कहा है कि क्लस्टर व ब्लॉक एलिमिनेशन राउंड ऑनलाइन माध्यम से व जिलास्तर पर प्रतियोगिता ऑनलाइन वीडियो कॉल से किया जाएगा। प्रतियोगिता से चयनित छात्र को अंग्रेजी विषय के लिए मुंबई में आयोजित वर्ड पावर चैंपियनशिप के ग्रैंड फिनाले में विद्यार्थी सहित एक शिक्षक एवं माता-पिता में से कोई एक को मुंबई भेजा जाएगा।
लेखक के बारे मेंAmit Watts
शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।
शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।
विशेषज्ञता
- नई शिक्षा नीति कैसे बदल रही है
- प्रतियोगिता परीक्षाओं के अपडेट
- छात्रों के लिए तनावमुक्त तैयारी
- बोर्ड परीक्षाओं जैक, सीबीएसई, आईसीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया व रिजल्ट का विश्लेषण
- कौशल विकास आधारित शिक्षा
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