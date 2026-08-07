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Dhanbad News: डीवीसी पंचेत में क्वार्टर खाली कराने की मुनादी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: डीवीसी प्रबंधन ने पंचेत क्वार्टर क्षेत्र से लोगों को जल्द खाली करने का आदेश दिया है। प्रबंधन ने माइकिंग के जरिए सूचना दी कि यदि जल्द क्वार्टर नहीं खाली किए गए तो उन्हें मजबूरन तोड़ दिया जाएगा। इस सूचना के बाद लोग स्वयं से खाली करने लगे हैं और कई क्वार्टर पहले ही ध्वस्त कर दिए गए हैं।

Dhanbad News: डीवीसी पंचेत में क्वार्टर खाली कराने की मुनादी

Dhanbad News: पंचेत, प्रतिनिधि। डीवीसी पंचेत क्वार्टर खाली कराने के लिए प्रबंधन सख्त रुख अपनाया है। प्रबंधन ने शुक्रवार को क्वार्टर क्षेत्र एमईडी, एमएच, जीक्यू में माइक से मुनादी कराई है। जिसमें कहा कि जल्द क्वार्टर खाली कर दें अन्यथा जबरन तोड़ा जाएगा। माइकिंग के बाद से कॉलोनी में हड़कंप मच गया है। हांलांकि स्वत: लोग क्वार्टर खाली करने लगे हैं। कई क्वार्टर को पहले ही तोड़ दिया गया है। बता दें सोलर प्लांट को लेकर क्वार्टर खाली करवाया जा रहा है।

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