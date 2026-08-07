Dhanbad News: डीवीसी पंचेत में क्वार्टर खाली कराने की मुनादी
Dhanbad News: डीवीसी प्रबंधन ने पंचेत क्वार्टर क्षेत्र से लोगों को जल्द खाली करने का आदेश दिया है। प्रबंधन ने माइकिंग के जरिए सूचना दी कि यदि जल्द क्वार्टर नहीं खाली किए गए तो उन्हें मजबूरन तोड़ दिया जाएगा। इस सूचना के बाद लोग स्वयं से खाली करने लगे हैं और कई क्वार्टर पहले ही ध्वस्त कर दिए गए हैं।
Dhanbad News: पंचेत, प्रतिनिधि। डीवीसी पंचेत क्वार्टर खाली कराने के लिए प्रबंधन सख्त रुख अपनाया है। प्रबंधन ने शुक्रवार को क्वार्टर क्षेत्र एमईडी, एमएच, जीक्यू में माइक से मुनादी कराई है। जिसमें कहा कि जल्द क्वार्टर खाली कर दें अन्यथा जबरन तोड़ा जाएगा। माइकिंग के बाद से कॉलोनी में हड़कंप मच गया है। हांलांकि स्वत: लोग क्वार्टर खाली करने लगे हैं। कई क्वार्टर को पहले ही तोड़ दिया गया है। बता दें सोलर प्लांट को लेकर क्वार्टर खाली करवाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।