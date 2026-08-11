Dhanbad News: महाप्रबंधक ने सीएसआर योजनाओं का किया निरीक्षण
Dhanbad News: डीवीसी कोलकाता के महाप्रबंधक (सीएसआर) बी जी होलकर ने पंचेत में सीएसआर योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का जायजा लिया और महिलाओं के साथ बातचीत की। फुटबॉल वितरण के माध्यम से खेल को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई गई।
Dhanbad News: पंचेत, प्रतिनिधि। डीवीसी कोलकाता मुख्यालय के महाप्रबंधक (सीएसआर) बी जी होलकर ने डीवीसी पंचेत में चल रहे सीएसआर योजनाओं का निरीक्षण किया। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का भी जायजा लिया और महिलाओं से बातचीत की। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार की दिशा में पहल की सराहना की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक भी किया। खेल को बढ़ावा देने के लिए ग्राम प्रधानों के बीच फुटबॉल वितरण किया गया। मैनेजर (सीएसआर) कांता सोरेन ने कहा कि पंचायतों के इच्छुक खिलाड़ियों को भी फुटबॉल दिया जाएगा। मौके पर मैनेजर कांता सोरेन, मुखिया हीरामणि टुडू, पंसस नमिता महतो, सीमा सिंह, कमल मंडल, श्याम लाल आदि थे।
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