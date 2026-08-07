Dhanbad News: डीवीसी ने क्लबों के बीच फुटबॉल वितरण किया

Dhanbad News: मैथन,प्रतिनिधि। डीवीसी मैथन के सीएसआर केंद्र में शुक्रवार को ग्रामीण क्लबों के बीच 40 फुटबॉल वितरण किया। फुटबॉल प्राप्त करने वाले क्लबों में नीमडांगा,

Dhanbad News: मैथन, प्रतिनिधि। डीवीसी मैथन के सीएसआर केंद्र में शुक्रवार को ग्रामीण क्लबों के बीच 40 फुटबॉल वितरण किया। फुटबॉल प्राप्त करने वाले क्लबों में नीमडांगा, बेबुलडांगा, मिडिल स्कूल एरिया नंबर 6, मेढ़ा फुटबॉल क्लब, कुमावद, हनुमान सेवा क्लब, काली पहाड़ी क्लब, कैसरकुरल, एमएस क्लब, गोगना, पोलाडीह, मेढ़ा जय हनुमान क्लब, मेढ़ा कालीमाता क्लब सहित अनेक संस्थाएं शामिल है।

डीवीसी का उद्देश्य कार्यपालक निदेशक (सिविल) एवं परियोजना प्रधान सुबीर कुमार साहा ने कहा कि डीवीसी केवल विद्युत उत्पादन एवं आधारभूत विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के माध्यम से समाज के समग्र विकास के लिए भी निरंतर प्रतिबद्ध है। खेल युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को सही दिशा प्रदान करने का सबसे प्रभावी माध्यम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्हें यदि उचित अवसर, संसाधन और प्रोत्साहन मिले तो वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं।

खेल के माध्यम से विकास डीवीसी की यह पहल केवल खेल सामग्री वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, स्वस्थ जीवनशैली और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। हमें विश्वास है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल संस्कृति को नई गति मिलेगी तथा युवा अनुशासन, समर्पण और टीम भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौके पर सुबीर कुमार साहा , कार्यपालक निदेशक (सिविल) व परियोजना प्रधान, प्रवीर चांद, रौशन लकड़ा, रामकृष्ण कुमार, डॉ कौशलेंद्र कुमार, रवि कुमार सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि प्रशांत बनर्जी, संजय कुमार संगम आदि थे।