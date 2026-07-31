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Dhanbad News: कतरास रेलवे इंस्टीट्यूट दुर्गापूजा समिति गठित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: कतरास रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में दुर्गापूजा की धूमधाम से मनाने के लिए पूजा समिति का गठन किया गया। समिति में इंद्रमोहन सिंह अध्यक्ष, संतोष पासवान सह अध्यक्ष, और अन्य सदस्य शामिल हैं। चौकसी के लिए कतरास थाना प्रभारी को पत्र दिया गया है, क्योंकि दुर्गापूजा समिति 1986 से सक्रिय है।

Dhanbad News: कतरास रेलवे इंस्टीट्यूट दुर्गापूजा समिति गठित

Dhanbad News: कतरास। कतरास रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गापूजा धूमधाम से मनाने को लेकर गुरुवार को पूजा समिति गठित की गई। इसमें अध्यक्ष इंद्रमोहन सिंह, सह अध्यक्ष संतोष पासवान, अरविंद कुमार, महासचिव संजय चटर्जी, सचिव सन्नी कुमार यादव, सह सचिव विपिन कुमार, कोषाध्यक्ष गौतम राहा, कार्यकारणी सचिव भजन सरकार समेत सदस्य चुने गए। नवगठित समिति द्वारा कतरास थाना प्रभारी को पत्र देकर दूसरी दुर्गापूजा समिति के गठन कर बेवजह परेशान करने के संबंध में जानकारी दी गई है। इसके अलावा संजय चटर्जी ने बताया है कि रेलवे इंस्टीट्यूट दुर्गापूजा समिति वर्ष 1986 से सक्रिय सदस्य है।

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