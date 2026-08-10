Dhanbad News: स्टेशन पर छह किलोग्राम गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार
Dhanbad News: धनबाद स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान एक गांजा तस्कर को 6 किलोग्राम 180 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया। आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने युवक को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा। गांजा की कीमत तीन लाख नौ हजार रुपए बताई जा रही है।
Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। धनबाद स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चलाए जा रहे जांच अभियान में रविवार को एक गांजा तस्कर को छह किलोग्राम 180 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया। धनबाद आरपीएफ पोस्ट और सीआईबी की टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर दो-तीन की कालका छोर पर एक युवक को पिठ्ठू बैग के साथ संदिग्ध स्थिति में पकड़ा। जांच में उसके बैग से छह पैकेट गांजा मिला। जब्त गांजे की कीमत तीन लाख नौ हजार रुपए बताई जा रही है। छापेमारी में शामिल आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय प्रकाश ने बताया कि असिस्टेंट कमाडेंट सुदीप कुमार घोष की अगुवाई में चलाए गए अभियान में गिरिडीह जमुआ मेरखो गुंडी कला निवासी गणेश सिंह को पकड़ा गया।
उसने बताया कि केंदुआडीह के दीपक कुमार उसे यह गांजा धनबाद से हजारीबाग रोड स्टेशन तक ले जाने के लिए दिया था तथा वहां पहुंचने के बाद उस गांजा को कोई और ले जाता, जिसका नाम पता मालूम नहीं है l मामले में आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने धनबाद रेल थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। टीम में एसआई प्रवीण कुमार, प्रशांत कुमार, हेड कांस्टेबल बबुलेश कुमार, सीटी प्रमोद कुमार, विवेक कुमार, एएसआई सुशील कुमार, शशिकांत तिवारी, उमापति सिंह आदि शामिल थे।
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