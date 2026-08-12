Dhanbad News: एसएसएलएनटी में छात्राओं ने ली नशा मुक्त भारत की शपथ
Dhanbad News: धनबाद के एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में 'नशा मुक्त भारत' अभियान और 'मिशन स्पंदन' के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को डिजिटल व्यसन के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना और स्वस्थ तथा व्यसन मुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
Dhanbad News: धनबाद। एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में मंगलवार को नशा मुक्त भारत अभियान एवं मिशन स्पंदन के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसका आयोजन ब्रह्माकुमारी संस्था के सहयोग से किया गया। प्राचार्य डॉ शर्मिला रानी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को डिजिटल व्यसन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना, स्वस्थ, सुरक्षित एवं व्यसन मुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ब्रह्माकुमारी संस्था के प्रतिनिधियों ने स्वस्थ मन के लिए ध्यान के महत्व को बताया। मौके पर प्रोफेसर इंचार्ज बिमल मिंज समेत अन्य मौजूद थे।
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