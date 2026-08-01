Dhanbad News: कतरास में चला नाली पर अतिक्रमण हटाओ अभियान

Dhanbad News: कतरास, प्रतिनिधि। कतरास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-3 में जलजमाव की समस्या दूर करने के लिए धनबाद नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। नगर निगम के इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में जैन मंदिर, पार्षद कार्यालय, चावड़ा मेंशन से लेकर सब्जीपट्टी तक नालियों पर बने अवैध स्लैब, सीढ़ियां व अन्य अतिक्रमण को हटाया गया।

जांच में कई स्थानों पर नालियों का अस्तित्व लगभग समाप्त पाया गया, जिससे बरसात में जल निकासी बाधित हो रही थी। अभियान के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन निगम की टीम ने कार्रवाई जारी रखी। स्थानीय लोगों ने इसे जलजमाव की स्थायी समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए स्वागत किया।

घटनाएँ और समर्थन

इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि शहर के अन्य हिस्सों में भी चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान एक हादसा भी हुआ। इसी बीच एक निजी कर्मी विप्लव कुमार विद्युत स्पर्शाघात की चपेट में आकर नाली में गिर पड़े। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने तत्काल बिजली लाइन कटवाई, जिसके बाद निगम के कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद कुछ देर तक अभियान रोकना पड़ा और वहां अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। इधर अभियान के दौरान किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए विधायक शत्रुघ्न महतो ने अपने प्रतिनिधि बबलू बनर्जी और रवींद्र विजन को मौके पर तैनात किया। विधायक ने कहा कि नगर निगम की यह कार्रवाई जनहित में है और भाजपा के आंदोलन के बाद ही निगम ने जलजमाव की समस्या के समाधान की दिशा में यह अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े हर कार्य में उनका सहयोग जारी रहेगा। अभियान के दौरान नगर निगम के सुपरवाइजर लाल कमल महतो, अभिषेक, शिबू हरि सहित बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी, कर्मचारी और सफाई कर्मी मौजूद थे।