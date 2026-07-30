Dhanbad News: समाजसेवी ने जरूरतमंद महिलाओं को दी साड़ी
Dhanbad News: केंदुआटांड़ निवासी समाजसेवी डॉ. एके सिन्हा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 50 जरूरतमंद वृद्ध महिलाओं के बीच साड़ियों का वितरण किया। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर पंसस दिवाकर महतो और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। जगह-जगह भजन-कीर्तन और श्रद्धालुओं की भीड़ भी रही।
Dhanbad News: केंदुआटांड़ निवासी समाजसेवी डॉ. एके सिन्हा ने बुधवार को गुरु पूर्णिमा को ले आसपास के 50 जरूरतमंद वृद्ध महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आगे ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पंसस दिवाकर महतो सहित आसपास के लोग मौके पर थे। दूसरी तरफ गुरु पूर्णिमा के तहत जगह-जगह भजन-कीर्तन हुआ। दामोदर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही।
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