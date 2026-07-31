Dhanbad News: मैथेमेटिक्स हट से आसान होगी गणित की पढ़ाई, दूर होगा छात्रों का डर
Dhanbad News: गणित को कठिन समझने वाले विद्यार्थियों के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) ने मैथेमेटिक्स हट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य गणित की जटिल अवधारणाओं को सरल और रोचक तरीके से समझाना है। इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षण और वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरणों से गणित को समझने में मदद मिलेगी।
Dhanbad News: गणित को कठिन और जटिल विषय मानने वाले विद्यार्थियों के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) ने एक नई पहल शुरू की है। यहां मैथेमेटिक्स हट की शुरुआत की गई है। विद्यालय की प्राचार्य डॉ सरिता सिन्हा के नेतृत्व में शुरू की गई यह पहल लर्न मैथमेटिक्स द सिंपल वे थीम पर आधारित है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को गणित की जटिल अवधारणाओं को सरल, सहज, रोचक और व्यावहारिक तरीके से समझाना है ताकि विषय के प्रति उनका भय दूर हो और सीखने में रुचि बढ़े। विद्यालय में स्थापित मैथेमेटिक्स हट के माध्यम से गणित को केवल किताबों और सूत्रों तक सीमित न रखकर गतिविधि आधारित एवं प्रयोगात्मक शिक्षण से जोड़ा जाएगा। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की पहेलियों, तार्किक प्रश्नों, मॉडल, गणितीय खेलों तथा दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों के जरिए विषय की बारीकियों को समझाया जाएगा। इससे उनकी तार्किक क्षमता, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का भी विकास होगा。
गणित सीखने की नई पहल
प्राचार्य ने कहा कि यदि गणित को सही तरीके और रोचक गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाए तो यह विद्यार्थियों के लिए सबसे रोचक विषय बन सकता है। उन्होंने कहा कि मैथेमेटिक्स हट का उद्देश्य बच्चों को गणित रटाना नहीं, बल्कि उसे समझने, सवाल पूछने और स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि आज के समय में केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी सीख को वास्तविक जीवन से जोड़ना भी आवश्यक है।
गणित का महत्व
विद्यालय प्रबंधन के अनुसार मैथेमेटिक्स हट में विद्यार्थियों को यह भी बताया जाएगा कि गणित केवल संख्याओं और सूत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि खरीदारी, समय प्रबंधन, दूरी और गति की गणना, विज्ञान, तकनीक तथा वास्तुकला सहित जीवन के हर क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रबंधन का मानना है कि यह पहल विद्यार्थियों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार करेगी。
शिक्षण में योगदान
इस पहल को सफल बनाने में गणित विभागाध्यक्ष पुणित शर्मा की विशेष भूमिका रही। वहीं विभाग की शिक्षिकाएं अर्चना कुमारी, अनिंदिता, सरिता ठाकुर, रेखा मिश्रा, उद्देश्य पांडेय तथा सम्पा विश्वास ने भी इसके आयोजन में सराहनीय योगदान दिया। विद्यालय परिवार को विश्वास है कि मैथेमेटिक्स हट विद्यार्थियों के लिए गणित सीखने का एक प्रभावी और प्रेरणादायक मंच साबित होगा।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
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करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
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