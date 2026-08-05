Dhanbad News: कोलाकुसमा में बनेगा डॉग कैनल, 50 डिसमिल जमीन चिह्नित
Dhanbad News: शहर को आवारा कुत्तों से राहत दिलाने के लिए जल्द ही डॉग कैनल बनाया जाएगा। धनबाद अंचल ने इसके लिए कोलाकुसमा में 50 डिसमिल जमीन चिह्नित की है। नगर निगम को डॉग कैनल निर्माण के लिए 2.14 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी मिली है। खतरनाक कुत्तों को यहां रखा जाएगा और उनकी नसबंदी की जाएगी।
Dhanbad News: शहर को आवारा कुत्तों के आतंक से राहत दिलाने की जल्द ही डॉग कैनल बनाया जाएगा। नगर निगम के पत्र पर धनबाद अंचल ने इसके लिए कोलाकुसमा में 50 डिसमिल जमीन चिह्नित करते हुए अपर समाहर्ता को रिपोर्ट सौंप दी है। कोलाकुसमा में दो एकड़ 47 डिसमिल जमीन चिह्नित की गई है, उसमें से 50 डिसमिल जमीन डॉग कैनल के लिए दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धनबाद में 50 कुत्तों की क्षमता वाले डॉग कैनल बनाने के लिए जमीन की तलाश की जा रही थी। नगर निगम ने जमीन के लिए डीसी को पत्र भेजा था। डीसी के निर्देश पर शहर के अंदर कोलाकुसमा में जमीन चिह्नित करते हुए ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की गई है। कोलाकुसमा मौजा में हाल सर्वे प्लॉट संख्या 1350 और हाल खाता संख्या 741 में धनबाद अंचल कार्यालय ने जमीन चिह्नित करते हुए अपर समाहर्ता को पत्र भेज दिया है। अंचल कार्यालय ने इस जमीन का ट्रेस नक्शा भी अपर समाहर्ता को उपलब्ध करा दिया है。
डॉग कैनल के लिए निगम को 2.14 करोड़ रुपए की स्वीकृति
डॉग कैनल निर्माण करने के लिए नगर निगम को दो करोड़ 14 लाख रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली है। इसमें पहले चरण में 30 प्रतिशत की राशि दी जाएगी। आगे काम के अनुसार राशि का आवंटन किया जाएगा। जमीन मिलते ही नगर निगम निर्माण कार्य शुरू करेगा।
खतरनाक कुत्तों को डॉग कैनल में रखा जाएगा
शहर में खतरनाक कुत्तों को उठाकर रखने की अभी कोई व्यवस्था नगर निगम के पास नहीं है। डॉग कैनल में इन कुत्तों को पकड़कर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को यह आदेश दिया है। साथ ही यहां कुत्तों की नसबंदी और बंध्याकरण भी किया जाएगा। नगर निगम अभी किराए के भवन में कुत्तों की नसबंदी-बंध्याकरण कर रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंGangesh Gunjan
शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बैचलर इन आर्टस (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बीटों पर बेहतर काम करने में सहायता मिली। ऑफ बीट, स्पोर्ट्स, फिल्म-म्यूजिक के क्षेत्र में कमांड होने का लाभ अखबार को मिल रहा है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें राज्य स्तर पर प्रकाशित हुई है।
पत्रकारिता का विजन
गंगेश का मानना है कि पत्रकारिता का मूल, फील्ड रिपोर्टिंग से है। लोगों के आम जीवन में हो रही परेशानियों की खबरें आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। इन्होंने झारखंड के कई सेलिब्रेटी एमएस धोनी, बॉलीवुड एक्टर जीशान कादरी का इंटरव्यू किया है। युवा और महिलाओं पर आधारित खबरें को प्रमुखता देना उनके विजन में शामिल है।
विशेषज्ञता
- ग्राउंड रिपोर्टिंग
- ऑफबीट खबरें
- स्पोर्ट्स और फिल्में
- झारखंड की आदिवासी मूलवासी की खबरें
- सेलिब्रेटिज का इंटरव्यू
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