Dhanbad News: श्रावणी मेला ड्यूटी से टुंडी के डॉ शशिकांत गायब
Dhanbad News: धनबाद के डॉ. शिशिकांत सुमन, जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत हैं, श्रावणी मेला ड्यूटी से गायब हो गए। उनकी अनुपस्थिति का मामला सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा को सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह ड्यूटी संवेदनशील है और मामले की जांच की जा रही है।
Dhanbad News: धनबाद। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के डॉ शिशिकांत सुमन के श्रावणी मेला ड्यूटी से गायब रहने का मामला सामने आया है। डॉ सुमन टुंडी में पदस्थापित थे और उन्हें श्रावणी मेला में प्रतिनियुक्त किया गया था। सोमवार को उनकी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की सूचना धनबाद के सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा को दी गई। सिविल सर्जन ने कहा कि श्रावणी मेला की ड्यूटी काफी संवेदनशील होती है। ऐसे में प्रतिनियुक्त चिकित्सक का ड्यूटी से गायब रहना गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि चिकित्सक के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की सूचना मिली है और मामले की जांच करायी जा रही है।
जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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