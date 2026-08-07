Dhanbad News: धनबाद क्लब में डीएमएफटी की बैठक
Dhanbad News: धनबाद। धनबाद क्लब में शुक्रवार को विभिन्न विभागों के साथ डीसी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की बैठक की। मौके पर विभिन्न मुद्दों पर व
Dhanbad News: धनबाद। धनबाद क्लब में शुक्रवार को विभिन्न विभागों के साथ डीसी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की बैठक की। मौके पर विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मी मौजूद थे।
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