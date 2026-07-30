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Dhanbad News: जामाडोबा प्राथमिक विद्यालय में डीएलएड प्रशिक्षुओं का विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झरिया के प्राथमिक विद्यालय हिन्दी 6/7 जामाडोबा में गुरुवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षुओं को उनके 63 दिवसीय अभ्यास पाठ के समापन पर सम्मानित किया गया। प्रमुख अतिथियों ने प्रशिक्षुओं के शिक्षण कार्य की सराहना की और भविष्य के लिए शुभेच्छा दी।

जामाडोबा प्राथमिक विद्यालय में डीएलएड प्रशिक्षुओं का विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित
जामाडोबा प्राथमिक विद्यालय में डीएलएड प्रशिक्षुओं का विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित

Dhanbad News: झरिया, वरीय संवाददाता। प्राथमिक विद्यालय हिन्दी 6/7 जामाडोबा, झरिया 2 के प्रांगण में गुरुवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए एक विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह प्रशिक्षुओं द्वारा विद्यालय में सफलतापूर्वक पूरे किए गए 63 दिवसीय अभ्यास पाठ के समापन के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। विद्यालय में अभ्यास पाठ का संचालन करने वाले प्रशिक्षुओं में सनातन हांसदा, शैलेश कुमार महतो, सुनयना कुमारी और रिंकू श्रीवास्तव शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झरिया प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी सुजीत महतो और डीएलएड प्रशिक्षुओं की सुपरवाइजर डॉक्टर रंजू कुमारी उपस्थित थीं। दोनों अतिथियों ने प्रशिक्षुओं के बेहतर शिक्षण कार्य की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

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समारोह के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक रतन कुमार पांडेय ने सभी चारों प्रशिक्षुओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रमाण पत्र और उपहार प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रखण्ड साधन सेवी अजय पाल, संकुल साधनसेवी मधुकर प्रसाद, प्रकीना कुमार झा, मनोज कुमार चौधरी, जितेन्द्र कुमार वर्णवाल, शिक्षिका सुलक्षणा कुमारी, अंगद कुमार पांडेय सहित विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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