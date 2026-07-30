Dhanbad News: जामाडोबा प्राथमिक विद्यालय में डीएलएड प्रशिक्षुओं का विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित
Dhanbad News: झरिया के प्राथमिक विद्यालय हिन्दी 6/7 जामाडोबा में गुरुवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षुओं को उनके 63 दिवसीय अभ्यास पाठ के समापन पर सम्मानित किया गया। प्रमुख अतिथियों ने प्रशिक्षुओं के शिक्षण कार्य की सराहना की और भविष्य के लिए शुभेच्छा दी।
Dhanbad News: झरिया, वरीय संवाददाता। प्राथमिक विद्यालय हिन्दी 6/7 जामाडोबा, झरिया 2 के प्रांगण में गुरुवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए एक विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह प्रशिक्षुओं द्वारा विद्यालय में सफलतापूर्वक पूरे किए गए 63 दिवसीय अभ्यास पाठ के समापन के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। विद्यालय में अभ्यास पाठ का संचालन करने वाले प्रशिक्षुओं में सनातन हांसदा, शैलेश कुमार महतो, सुनयना कुमारी और रिंकू श्रीवास्तव शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झरिया प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी सुजीत महतो और डीएलएड प्रशिक्षुओं की सुपरवाइजर डॉक्टर रंजू कुमारी उपस्थित थीं। दोनों अतिथियों ने प्रशिक्षुओं के बेहतर शिक्षण कार्य की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
समारोह के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक रतन कुमार पांडेय ने सभी चारों प्रशिक्षुओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रमाण पत्र और उपहार प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रखण्ड साधन सेवी अजय पाल, संकुल साधनसेवी मधुकर प्रसाद, प्रकीना कुमार झा, मनोज कुमार चौधरी, जितेन्द्र कुमार वर्णवाल, शिक्षिका सुलक्षणा कुमारी, अंगद कुमार पांडेय सहित विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।