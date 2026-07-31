Dhanbad News: क्वार्टर आवंटन में धांधली पर पीओ कार्यालय में डाला डेरा
Dhanbad News: गुरुवार को भौरा एकीकृत कोलियरी में क्वार्टर आवंटन में अनियमितता को लेकर जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) के नेताओं और समर्थकों ने कार्यालय का घेराव किया। चार साल पहले प्रभावित परिवार को मुआवजा और वैकल्पिक आवास नहीं मिला। लगभग 1500 कर्मचारी जबकि 5000 क्वार्टर हैं। नेताओं ने कार्रवाई की मांग की है।
Dhanbad News: पूर्वी झरिया क्षेत्र के भौंरा एकीकृत कोलियरी में क्वार्टर आवंटन में अनियमितता को लेकर गुरुवार को जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) के नेताओं और समर्थकों ने पीड़ित परिवार के साथ परियोजना पदाधिकारी (पीओ) कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर में घंटों धरना देकर जम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि भौंरा 12 नंबर निवासी उमेश महतो की रैयती जमीन और मकान प्रबंधन ने चार साल पहले अधिग्रहण किया था। इसके बावजूद पीड़ित को न तो मुआवजा दिया गया और न ही वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की गई। प्रबंधन ने कागजों पर क्वार्टर आवंटन का पत्र तो दिया, लेकिन वास्तविक कब्जा नहीं सौंपा। इसके अलावा 31 अगस्त 2024 को प्रदीप भट्टाचार्य, 25 अक्टूबर 2024 को विश्वनाथ घोष और फिर काशीनाथ को क्वार्टर आवंटन का पत्र दिया गया, लेकिन असल में कब्जा नहीं दिया गया। इस वजह से पीड़ित परिवार पिछले 4 साल से किराए के मकान में रहने को मजबूर है। किराए पर अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं।
प्रदर्शन और आरोप
यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में 1500 से 1600 कर्मचारी ही कार्यरत हैं, जबकि क्वार्टरों की कुल संख्या लगभग 5000 है। इसके बाद भी पात्र रैयतों को मकान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि लगभग 70 प्रतिशत क्वार्टरों पर बाहरी तत्वों का अवैध कब्जा है, जिन्हें एक से दो लाख रुपये में अवैध रूप से बेचा जा रहा है। नेताओं ने इस गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
धरण और चेतावनी
संघ ने चेतावनी दी कि जब तक पीड़ित परिवार को क्वार्टर का भौतिक कब्जा नहीं मिलता, वे कार्यालय में ही डटे रहेंगे। पीओ द्वारा वार्ता के दौरान समय मांगे जाने के बाद भी समर्थकों ने दफ्तर खाली करने से मना कर दिया। मौके पर सुबोध सिंह, पार्षद चंदन महतो, पार्षद रीना देवी, गुलशन कुमारी, जोगिंदर महतो, विश्व महतो, सुनील पासवान, अमजद अंसारी, राजू सिंह और जगीरा साहू आदि डटे हुए थे।
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