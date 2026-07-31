Dhanbad News: क्वार्टर आवंटन में धांधली पर पीओ कार्यालय में डाला डेरा

Dhanbad News: पूर्वी झरिया क्षेत्र के भौंरा एकीकृत कोलियरी में क्वार्टर आवंटन में अनियमितता को लेकर गुरुवार को जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) के नेताओं और समर्थकों ने पीड़ित परिवार के साथ परियोजना पदाधिकारी (पीओ) कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर में घंटों धरना देकर जम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि भौंरा 12 नंबर निवासी उमेश महतो की रैयती जमीन और मकान प्रबंधन ने चार साल पहले अधिग्रहण किया था। इसके बावजूद पीड़ित को न तो मुआवजा दिया गया और न ही वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की गई। प्रबंधन ने कागजों पर क्वार्टर आवंटन का पत्र तो दिया, लेकिन वास्तविक कब्जा नहीं सौंपा। इसके अलावा 31 अगस्त 2024 को प्रदीप भट्टाचार्य, 25 अक्टूबर 2024 को विश्वनाथ घोष और फिर काशीनाथ को क्वार्टर आवंटन का पत्र दिया गया, लेकिन असल में कब्जा नहीं दिया गया। इस वजह से पीड़ित परिवार पिछले 4 साल से किराए के मकान में रहने को मजबूर है। किराए पर अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं।