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Dhanbad News: नेहरू बालिका उवि में महिलाओं ने शुरू कराई पढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बाघमारा के नेहरू बालिका उच्च विद्यालय में प्रबंधन की असमर्थता के कारण तालाबंदी हो गई थी। सामाजिक संगठनों के बीच विवाद बढ़ गया है। महिलाओं ने विद्यालय की पढ़ाई फिर से शुरू करने के प्रयास किए। स्थानीय विधायक ने हस्तक्षेप किया और बीसीसीएल प्रबंधन को सिफारिश भी दी। विद्यालय भवन पर कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है।

Dhanbad News: नेहरू बालिका उवि में महिलाओं ने शुरू कराई पढ़ाई

Dhanbad News: बीसीसीएल भवन में वर्षों से संचालित नेहरू बालिका उच्च विद्यालय के पूर्व प्रबंधन द्वारा संचालन में असमर्थता जताते हुए विद्यालय में तालाबंदी किए जाने के बाद इसे पुनः चालू कराने को लेकर बाघमारा के दो सामाजिक संगठनों के बीच विवाद गहरा गया है। पिछले एक सप्ताह से विद्यालय के संचालन और अधिकार को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हैं। मंगलवार को तेलोटांड़ महिला ग्राम संगठन से जुड़ी महिलाओं ने पहले छात्राओं को विद्यालय के बरामदे में बैठाया, फिर फीता कटवाकर विधिवत पढ़ाई शुरू कराई। महिलाओं ने बताया कि विद्यालय बंद होने से छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही थी। स्थानीय विधायक शत्रुघ्न महतो के निर्देश पर छात्राओं की शिक्षा फिर से शुरू कराई गई है।

इस संबंध में विधायक ने बीसीसीएल बरोरा क्षेत्रीय प्रबंधन को अनुशंसा पत्र दिया है तथा बीसीसीएल के सीएमडी को भी पत्र भेजा है। महिला संगठन ने आरोप लगाया कि कुछ लोग संगठन की आड़ में विद्यालय भवन पर कब्जा करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और विद्या के इस मंदिर को हड़पने की साजिश रच रहे हैं, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं विद्यालय भवन को लेकर बढ़ते विवाद के बीच बीसीसीएल बरोरा क्षेत्रीय प्रबंधन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है।

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