Dhanbad News: पीसीसी निर्माण को लेकर बस्ती में विरोध
Dhanbad News: नगरीकला गांव में पीसीसी सड़क निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। एक पक्ष का कहना है कि सड़क में नाली नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ महिलाएं नाली को आवश्यक मानती हैं। इस विवाद के चलते संवेदक ने कार्य रोक दिया और पंचायत के मुखिया ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की।
Dhanbad News: नगरीकला गांव में रविवार को पीसीसी सड़क बनाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। गांव के एक पक्ष के लोगों को कहना है कि गांव में पीसीसी सड़क बन रहा है, लेकिन उसमें नाली नहीं है। वहीं दूसरे पक्ष के ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि सड़क ठीक बन रहा है, नाली उनलोगों को नहीं चाहिए। नाली निर्माण होने के बाद सफाई को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। यह देख संवेदक ने कार्य रोक दिया। सूचना पाकर पंचायत के मुखिया राजेंद्र प्रसाद महतो, रिंकू मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मौके पर सीमा देवी, सरिता देवी, मीना देवी, पिंकी देवी, सुभद्रा देवी, आशा देवी, अनिता देवी आदि शामिल थीं।
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