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Dhanbad News: शिफ्टिंग अलाउंस 50 हजार करने पर विस्थापितों में खुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने 50 हजार रुपयों की परिवहन भत्ते की जीत का ऐलान किया। मोर्चा ने आवास, पानी, रोजगार और भत्ते की मांग को लेकर कर्माटांड़ में आंदोलन किया। बिहार जनता खान मजदूर संघ और बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी से वार्ता के बाद प्रबंधन ने सभी 12 कोलियरी क्षेत्रों में भत्ता बढ़ा दिया।

Dhanbad News: शिफ्टिंग अलाउंस 50 हजार करने पर विस्थापितों में खुशी

Dhanbad News: विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने बुधवार को गोल्डन पहाड़ी स्थित हनुमान मंदिर में प्रेस वार्ता कर विस्थापितों को 20 हजार रुपये ट्रांसपोर्टिंग खर्च की जगह 50 हजार रुपए देने को अपनी बड़ी जीत बताया। नेताओं ने कहा कि मोर्चा ने कर्माटांड़ में आवास, पानी, रोजगार और एक लाख रुपये भत्ते की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था। इस मुद्दे पर बिहार जनता खान मजदूर संघ के महामंत्री रणविजय सिंह और मोर्चा प्रतिनिधियों ने बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी समीरन दत्ता से वार्ता कर शिफ्टिंग भत्ता बढ़ाने की मांग की थी। लंबी लड़ाई के बाद प्रबंधन ने भत्ता बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है और इसे सभी 12 कोलियरी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है।

मौके पर शिव कुमार सिंह, भोला साहनी, नरेंद्र सिंह, विपिन सिन्हा, सुरेंद्र जायसवाल, जितेंद्र निषाद, रविंद्र पासवान, अजय पासवान, वीरेन्द्र श्रीवास्तव, एकलाख खान, चंदन यादव, अजय चौहान, मुन्ना निषाद, मनोज चौहान और दीपक भुईया मौजूद थे।

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