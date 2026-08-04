Dhanbad News: धंसने की कगार पर जीतपुर-पेटिया मुख्य सड़क
Dhanbad News: धनबाद नगर निगम के वार्ड 38 अंतर्गत जीतपुर वाटर बोर्ड से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के किनारे एक गहरी खाई बन गई है जो किसी भी समय धंस सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह स्थिति दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है।
Dhanbad News: धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 38 अंतर्गत जीतपुर वाटर बोर्ड (जल संयंत्र मार्ग) से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क जीतपुर में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। यह सड़क वार्ड 38 और धनबाद के पेटिया पंचायत को आपस में जोड़ती है। दो माह पहले सड़क का किनारा धंसा था। सड़क के बिल्कुल किनारे एक खतरनाक और गहरी खाई बन गई है। सड़क के नीचे से मिट्टी बह जाने के कारण भारी वाहनों के दबाव से पूरी सड़क के किसी भी समय धंसने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस मार्ग पर चौबीस घंटे वाहनों और राहगीरों का आवागमन लगा रहता है। पूर्व में इसी मार्ग से झमाडा का संसाधन लेकर भारी वाहन जाते थे। साथ ही ट्रक और हाइवा भी इसी रास्ते से गुजरते थे, लेकिन सड़क की बदहाली के कारण पिछले दो महीनों से इन भारी वाहनों का आना-जाना बंद है। अब चालकों को 2 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर आवागमन करना पड़ रहा है। सड़क के ठीक किनारे बनी इस गहरी खाई में भारी मात्रा में कचरा और झाड़ियां उगी हुई हैं, जिसके कारण रात के अंधेरे में वाहन चालकों को यह गड्ढा दिखाई नहीं देता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जरा सी भी लापरवाही होने पर कोई भी गाड़ी सीधे इस गहरी खाई में पलट सकती है। यहां कभी भी कोई बड़ी और अप्रिय दुर्घटना घटित हो सकती है। रास्ते को लेकर लोगों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है.
वर्जन
जीतपुर वाटर बोर्ड मार्ग की स्थिति बेहद दयनीय और जानलेवा हो चुकी है। भारी बारिश के तेज बहाव ने सड़क किनारे गहरी खाई बना दी है, जिससे सड़क कभी भी धंस सकती है। मैंने नगर आयुक्त को पत्र सौंपकर अविलंब गार्ड वॉल और सड़क निर्माण कराने की मांग की है।
-जय कुमार पार्षद, वार्ड संख्या-38
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