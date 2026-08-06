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Dhanbad News: बेलगड़िया के छात्रों को मिलेगा आईआईटी में प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में जिला प्रशासन और बैंक ऑफ इंडिया सोशल फाउंडेशन द्वारा युवाओं के लिए डी-युवा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बेलगड़िया के युवाओं को उन्नत डिजिटल और व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। कार्यक्रम में नि:शुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण और विशेष बस सेवा प्रदान की जाएगी।

Dhanbad News: बेलगड़िया के छात्रों को मिलेगा आईआईटी में प्रशिक्षण

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। जिला प्रशासन और बैंक ऑफ इंडिया सोशल फाउंडेशन की पहल पर बेलगड़िया के युवाओं को उन्नत डिजिटल व व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से डी-युवा (धनबाद यूथ अपग्रेडेशन थ्रू वोकेशनल एंड एडवांस्ड डिजीटल स्कील्स) कार्यक्रम का शुभारंभ आईआइटी आईएसएम में किया गया। छात्रों को आईएसएम में नि:शुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, आईआईटी के प्रोफेसर धीरज कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर दिनेश प्रसाद ने दीप जलाकर किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य

डीसी ने कहा कि बेलगड़िया के युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने का यह स्वर्णिम अवसर है। इस योजना को धरातल पर उतारने के प्रशासन एक साल से प्रयासरत था। आईआईटी जैसे संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना युवाओं के लिए गौरवशाली क्षण है। कहा कि भू-धंसान एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्र से बेलगड़िया शिफ्ट हुए युवा को अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास हो रहा है। प्रतिवर्ष 900 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण तीन साल के लिए होगा। एसएसपी ने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक है। कार्यक्रम के समापन पर सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार एवं एसीआईसी आईआइटी फाउंडेशन की सीईओ डॉ आकांक्षा सिन्हा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मौके पर डिप्टी ज़ोनल मैनेजर अवरतनु चंदा, एलडीएम अमित कुमार, मैनेजर अभिजीत गुप्ता मौजूद थे।

FAQs

डी-युवा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया?
डी-युवा कार्यक्रम का शुभारंभ आईआइटी आईएसएम में किया गया।
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