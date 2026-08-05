Dhanbad News: मुनीडीह में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित
Dhanbad News: पश्चिमी झरिया के जीवीटीसी, मुनीडीह में स्वस्थ्य जागरूकता और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बाल कृष्णा तिवारी ने मधुमेह के कारण, लक्षण, बचाव के उपाय, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जांच के महत्व पर जानकारी दी।
Dhanbad News: पश्चिमी झरिया क्षेत्र के जीवीटीसी, मुनीडीह में मंगलवार को मधुमेह (डायबिटीज) के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य जागरूकता व निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बाल कृष्णा तिवारी ने मधुमेह के कारण, लक्षण, बचाव, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम में एरिया सेफ्टी ऑफिसर विद्या शंकर बर्णवाल, जीवीटीसी मैनेजर सीता राम राउत, अर्पण चटर्जी आदि मौजूद थे।
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