Dhanbad News: धोवाटांड़ के अधिकतर मोहल्लों में नहीं पहुंचा पानी
Dhanbad News: धनबाद। धोवाटांड़ जलमीनार से आपूर्ति करने पर भी अधिकतर मोहल्ले में पानी नहीं पहुंचा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कहना है कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्
Dhanbad News: धनबाद। धोवाटांड़ जलमीनार से आपूर्ति करने पर भी अधिकतर मोहल्ले में पानी नहीं पहुंचा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कहना है कि भेलाटांड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रॉ वाटर कम पहुंचा था। इस कारण जलमीनार में पानी कम भरा गया था। देर रात तक पानी भरकर रविवार को आपूर्ति की जाएगी।
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