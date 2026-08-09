Dhanbad News: धनबाद में दिनभर रुक-रुककर होती रही बारिश, मौसम सुहाना
Dhanbad News: धनबाद में शनिवार को बादल छाए रहे और रुक-रुककर बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलजमाव हो गया और आवागमन प्रभावित हुआ। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों को राहत मिली है।
Dhanbad News: धनबाद, संवाददाता। जिले में शनिवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और रुक-रुककर बारिश होती रही। इससे कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से आवागमन प्रभावित हुआ। शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार धनबाद समेत आसपास के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। लगातार बारिश से शहर के निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनने लगी है। बारिश से किसानों को राहत मिली और खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
1 जून से 8 अगस्त तक धनबाद में 510.4 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 610.4 मिमी होनी चाहिए थी। इस तरह जिले में अब तक सामान्य से करीब 16 प्रतिशत कम बारिश हुई है।
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