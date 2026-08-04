Dhanbad News: धनबाद में अगले चार दिनों तक बारिश का अनुमान
Dhanbad News: धनबाद में अगले चार दिनों तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। सोमवार को लगातार बारिश हुई, अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट का अनुमान भी है, जिससे जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
Dhanbad News: धनबाद, कार्यालय संवाददाता। धनबाद में अगले चार दिनों तक रुक-रुककर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। सोमवार को रह-रहकर बारिश होती रही। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक बारिश होने का अनुमान लगाया है। तापमान में भी गिरावट आने के संकेत हैं। 30 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 25 डिग्री तापमान रह सकता है। वहीं बारिश होने से जगह-जगह पर जलजमाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई। इससे लोगों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा।
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