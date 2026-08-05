Dhanbad News: पानी संकट से निदान के लिए यहां करें फोन
Dhanbad News: धनबाद में पानी संकट का समाधान खोजने के लिए पेजयल एवं स्वच्छता विभाग ने एक कॉल सेंटर की स्थापना की है। लोग 9234389777 पर कॉल कर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए तीन नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें सहायक अभियंता दीपक कुमार और जेई नौशाद आलम शामिल हैं।
Dhanbad News: धनबाद। पानी संकट से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए पेजयल एवं स्वच्छता विभाग ने कॉल सेंटर का गठन किया। 9234389777 पर कॉल कर समस्या दर्ज कराकर समाधान करा सकते हैं। इसके लिए तीन नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सहायक अभियंता दीपक कुमार 8292415177, जेई नौशाद आलम 9798910572, शागीर अहमद 7909019575 परियोजना पदाधिकारी बनाए गए।
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